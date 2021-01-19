Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'den kötü haber!

Son dakika: - maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'den kötü haber!

'in 20. haftasında sahasında 'u ağırlayan 'da sakatlık şoku yaşandı. Mücadelenin 27. dakikasında Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyerek yerini Flavio'ya bırakmıştı. Gerçekleştirilen tetkikler sonrası Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 19:31 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 21:14
Son dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'den kötü haber!

'in 20. haftasında İttifak Holding 'u konuk eden 'a kötü haber geldi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyerek ve yerini Flavio'ya bırakmıştı. Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kalan Abdülkadir, sedyeyle soyunma odasına götürülmüştü.

A Spor'un haberine göre; Abdülkadir Ömür'e gerçekleştirilen tetkikler sonrası kötü haber geldi. Ömür'ün sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildi ve başarılı oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Maalesef kırık var. Abdülkadir Ömür'ün şanssızlığı. Durum iç açıcı görünmüyor. Çok üzgünüz gerçekten." dedi.

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