Son dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'den kötü haber!

Süper Lig'in 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyerek ve yerini Flavio'ya bırakmıştı. Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kalan Abdülkadir, sedyeyle soyunma odasına götürülmüştü.

A Spor'un haberine göre; Abdülkadir Ömür'e gerçekleştirilen tetkikler sonrası kötü haber geldi. Ömür'ün sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildi ve başarılı oyuncunun sezonu kapattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Maalesef kırık var. Abdülkadir Ömür'ün şanssızlığı. Durum iç açıcı görünmüyor. Çok üzgünüz gerçekten." dedi.