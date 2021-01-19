Trabzonspor - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Trabzonspor ve Konyaspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaştı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri Trabzonspor adına 21' Nwakaeme, 56' Flavio ve 60' Djaniny'den geldi. Konyaspor ise tek golünü 88'de Shengelia ile buldu.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 30'a çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 22 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.



TRABZONSPOR 4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Öte yandan Trabzonspor, Konyaspor galibiyeti ile beraber oynadığı son 4 maçtan 1 beraberlik 3 galibiyetle ayrılmış oldu.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

3. dakikada sol kanattan atak geliştiren İttifak Holding Konyaspor'da Barış Yardımcı'nın ortasına iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

16. dakikada Ekuban'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme'nin gelişine vurduğu meşin yuvarlak, az farkla direğin sağından dışarıya çıktı.

22. dakikada Serkan Asan'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı takip eden Nwakaeme, düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

26. dakikada orta sahada topla buluşan Abdülkadir Ömür, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Kısa süreli tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceği anlaşılan ve sedye ile sahadan ayrılan genç futbolcunun yerine Flavio oyuna girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

(İKİNCİ YARI BİRAZDAN)