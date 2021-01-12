Avcı çok başarılı

Trabzonspor'da yöneticiler, bordomavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Avcı'ya başarı dileklerini ileten Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Zaten başarılarıyla kendini kanıtlamış, herkesin takımında görmek istediği bir antrenörün bizlerle birlikte olmasından dolayı mutluyuz" diye konuştu.



"HER HOCA TRABZON'U İSTER"

Ziyaretlerinden ve iyi dileklerinden dolayı yöneticilere teşekkürlerini ileten Abdullah Avcı, "Herkesin istediği antrenör dediniz şunu da ben ekleyeyim, her antrenör de Trabzonspor'da çalışmak ister. Burada olduğum için ben de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için" ifadelerini kullandı.