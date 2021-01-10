Trabzonspor'dan sürpriz transfer girişimi! Mehdi Bourabia listede

Defansif orta saha için Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ile görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, Sassuolo forması giyen Faslı oyuncu Mehdi Bourabia'yı da gündemine aldı.

Fas basının haberine göre, Mehdi Bourabia önümüzdeki günlerde takımdan ayrılabilir.

İtalyan ekipleri Cagliari, Hellas Verona ve Parma'nın da transfer listesinde olan futbolcunun Trabzonspor'a imza atabileceği yazıldı.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON

Bir dönem Konyaspor forması da giyen tecrübeli futbolcunun güncel değeri ise 3 milyon Euro...



