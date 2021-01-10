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'dan sürpriz transfer girişimi! listede

'nden ile görüşmelerini sürdüren transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer bir dönem forması da giyen Faslı futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 12:33
Trabzonspor'dan sürpriz transfer girişimi! Mehdi Bourabia listede

Defansif orta saha için 'nden ile görüşmelerini sürdüren , forması giyen Faslı oyuncu 'yı da gündemine aldı.

basının haberine göre, Mehdi Bourabia önümüzdeki günlerde takımdan ayrılabilir.

ekipleri , ve 'nın da transfer listesinde olan futbolcunun Trabzonspor'a imza atabileceği yazıldı.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON

Bir dönem forması da giyen tecrübeli futbolcunun güncel değeri ise 3 milyon Euro...


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