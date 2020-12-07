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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 11. haftasında , evinde 'u konuk edecek. Bordo mavililer, evinde alacağı 3 puanla üst sıralara yaklaşmak isterken, Yiğido, deplasmanda alacağı puan veya puanlarla rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Trabzonspor - Sivasspor mücadelesinin muhtemel 11'leri nasıl? , Sivas karşısına nasıl bir kadro ile çıkacak? İşte Trabzonspor - Sivasspor mücadelesine dair bilmeniz gerekenler... | TS maçı izle

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 13:42
Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- maçı 7 Aralık Pazartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: UĞURCAN, ERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, A.ÖMÜR, BİLAL, AFOBE, EKUBAN

SİVASSPOR: SAMASSA, ROBIN, APINDANGOYE, CANER, COFIE, HAKAN, CLAUDEMIR, KONE, GRADEL, YATABARE, NINGA

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK DUYURULDU

, maçından önce iki futbolcusu hakkında açıklamada bulundu. İşte o açıklama;

"Kulüp Doktorumuz Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır" dedi."

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

RIZA ÇALIMBAY TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK!

Corona virüsü salgınına yakalanan deneyimli teknik direktör , deplasmanında takımının başında olamayacak.

KRİTİK MAÇA SUAT ASRLANBOĞA

Trabzonspor ile Sivasspor, saat 19.30'da haftanın kapanış maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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