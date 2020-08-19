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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Yeni sistem 4-3-3

, Fırtına’yı daha modern bir şekilde sahaya dizecek. İngiliz çalıştırıcı transferde de bu modele uygun oyuncuları istiyor.

Bordo-mavililerde yeni teknik adam geçen sezonun son 2 maçında görev yapmıştı. Bu karşılaşmalarda takımın alıştığı düzenleri bozmak istemeyen 47 yaşındaki çalıştırıcı sistemi bozmamıştı. Bu sezondan itibaren temsilcisi -3 dizilişiyle sahada olacak. Newton da planlarını bu sistem üzerine kuruyor. Transferde bu sisteme uyacak futbolcuları tercih ediyor. Newton'ın sezonun ilk çalışmasında oyuncularına felsefesini aktardığı belirtildi. Genç hoca ısrarlı tekrarla her öğrencisine yeni sistemini ezberletecek.

SİZDEN VAZGEÇMEDİM
Eddie Newton'un kamp kadrosuna genç oyuncuları almaması bir kesim tarafından eleştirilmişti. 47 yaşındaki hoca, bu genç isimlerle görüşme yaptı ve onlara "Ben kariyerim boyunca gençlere çok önem verdim. Sizler de benim için çok değerlisiniz. Hiçbirinizden vazgeçmedim. Sürekli takibimizde olacaksınız" dedi. Newton, rezerv takım için bir antrenörünü görevlendireceğini belirtti.
  1. 19.8.2020
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