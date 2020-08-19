Eddie Newton, Fırtına’yı daha modern bir şekilde sahaya dizecek. İngiliz çalıştırıcı transferde de bu modele uygun oyuncuları istiyor.
SİZDEN VAZGEÇMEDİM
Eddie Newton'un kamp kadrosuna genç oyuncuları almaması bir kesim tarafından eleştirilmişti. 47 yaşındaki hoca, bu genç isimlerle görüşme yaptı ve onlara "Ben kariyerim boyunca gençlere çok önem verdim. Sizler de benim için çok değerlisiniz. Hiçbirinizden vazgeçmedim. Sürekli takibimizde olacaksınız" dedi. Newton, rezerv takım için bir antrenörünü görevlendireceğini belirtti.
- 19.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni sistem 4-3-3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.