Trabzonspor'a Sörloth piyangosu! Çizme'den dev teklif - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Sörloth piyangosu! Çizme'den dev teklif

'a Sörloth piyangosu! Çizme'den dev teklif

Trabzonspor'a Sörloth piyangosu! Çizme'den dev teklif

İtalya Serie A ekiplerinden , ile bu sene harikalar yaratan için 24 milyon euro'luk teklifle 'ın kapısını çaldı.

sezon başında 'u 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralayarak büyük bir başarısına imza atmıştı.

Bordo-mavili ekiple bu sezon harikalar yaratan Sörloth, gösterdiği üstün performans sonrası Avrupa'nın önde gelen ekiplerini de peşine takmıştı.

SON TALİP ÇİZME'DEN!

Norveçli golcü için son olarak Ada basınından flaş bir iddia geldi. 'ın haberine göre , 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirebilmek adına girişimlere başladı.

Haberin detayarına göre İtalyan ekibi, Alexander Sörloth için 22 milyon pound'u (24 milyon euro) gözden çıkardı. Öte yandan Wolfsburg ve 'nın da bu transfer için devrede olduğu ifade edildi.

OPSİYON OTOMATİK DEVREYE GİRECEK

Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexander Sörloth'un önümüzdeki sezon resmi maçların %50'sinde forma giymesi durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.

  1. 20.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'a Sörloth piyangosu! Çizme'den dev teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA