Trabzonspor'a Sörloth piyangosu! Çizme'den dev teklif
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Trabzonspor ile bu sene harikalar yaratan Alexander Sörloth için 24 milyon euro'luk teklifle Crystal Palace'ın kapısını çaldı.
Trabzonspor sezon başında Alexander Sörloth'u 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralayarak büyük bir transfer başarısına imza atmıştı.
Bordo-mavili ekiple bu sezon harikalar yaratan Sörloth, gösterdiği üstün performans sonrası Avrupa'nın önde gelen ekiplerini de peşine takmıştı.
SON TALİP ÇİZME'DEN!
Norveçli golcü için son olarak Ada basınından flaş bir iddia geldi. Daily Mail'ın haberine göre Napoli, 24 yaşındaki futbolcunun transferini bitirebilmek adına girişimlere başladı.
Haberin detayarına göre İtalyan ekibi, Alexander Sörloth için 22 milyon pound'u (24 milyon euro) gözden çıkardı. Öte yandan Wolfsburg ve Fiorentina'nın da bu transfer için devrede olduğu ifade edildi.
OPSİYON OTOMATİK DEVREYE GİRECEK
Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexander Sörloth'un önümüzdeki sezon resmi maçların %50'sinde forma giymesi durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.
- 20.07.2020
- Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Salinas hayatını kaybetti! Corona virüsü...
- Avrupa'nın en serti: Fenerbahçe! Tam 11 kez...
- Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Ramazan Civelek dönüyor
- Ersin Destanoğlu maç sonu açıkladı! "Avrupa'ya gitmek istiyorum"
- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu!
- Max Kruse'nin gergin transfer bekleyişi! 3 talibi var ama Fenerbahçe...
- Tolgay Arslan'la transfer buluşması! Almanlar duyurdu
- Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumladı
- İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde kesinleşen muhtemel rakipleri!
- Maç sonunda büyük sevinç! İşte Başakşehir'in şampiyonluk coşkusu
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'a Sörloth piyangosu! Çizme'den dev teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.