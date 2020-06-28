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28 Haziran 2020, Pazar
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derbide yok

Joao Pereira derbide yok

'da görerek haftaya deplasmanda oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'da görerek haftaya deplasmanda oynanacak maçında cezalı duruma düştü. 52'de rakibine faul yapan Pereira hakem Abdulkadir Bitigen'e yaptığı itirazlardan sonra sarı kart görerek bu sezon ilk kez sarı karttan cezalı duruma düştü.

BASİT BİR KARARDI
Penaltıya sebebiyet veren Joao Pereira şöyle konuştu: Çok basit bir düdüktü. Başarılarımız rahatsız etmeye başladı. Ama unutmasınlar zirve yarışı verirken bazı insanları üzüyor olabiliriz ama üzmeye devam edeceğiz.

  1. 28.6.2020
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