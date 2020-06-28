Joao Pereira derbide yok

Trabzonspor'da Joao Pereira sarı kart görerek haftaya deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. 52'de rakibine faul yapan Pereira hakem Abdulkadir Bitigen'e yaptığı itirazlardan sonra sarı kart görerek bu sezon ilk kez sarı karttan cezalı duruma düştü.

BASİT BİR KARARDI

Penaltıya sebebiyet veren Joao Pereira şöyle konuştu: Çok basit bir düdüktü. Başarılarımız rahatsız etmeye başladı. Ama unutmasınlar zirve yarışı verirken bazı insanları üzüyor olabiliriz ama üzmeye devam edeceğiz.