Joao Pereira derbide yok
Trabzonspor'da Joao Pereira sarı kart görerek haftaya deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Trabzonspor'da Joao Pereira sarı kart görerek haftaya deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. 52'de rakibine faul yapan Pereira hakem Abdulkadir Bitigen'e yaptığı itirazlardan sonra sarı kart görerek bu sezon ilk kez sarı karttan cezalı duruma düştü.
BASİT BİR KARARDI
Penaltıya sebebiyet veren Joao Pereira şöyle konuştu: Çok basit bir düdüktü. Başarılarımız rahatsız etmeye başladı. Ama unutmasınlar zirve yarışı verirken bazı insanları üzüyor olabiliriz ama üzmeye devam edeceğiz.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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