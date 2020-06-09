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09 Haziran 2020, Salı
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yazacağız

Tarih yazacağız

'un sağ beki takımın çifte kupa için çok çaba gösterdiğini söyledi.

'un sağ beki takımın çifte kupa için çok çaba gösterdiğini söyledi. Portekizli usta oyuncu " yazmaya yakınız. Bunu tamamlamak için herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Herkes çok büyük bir inançla mücadele veriyor. Kalan maçlarda da çok iyi performans sergileyerek bize her zaman büyük destek veren taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.
  1. 9.6.2020
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