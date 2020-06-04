Ahmet Ağaoğlu: Bu karar CAS'tan dönecektir

Trabzonspor, UEFA tarafından finansal yükümlülüklere uyulmadığı gerekçesiyle 1 yıl süreyle Avrupa Kupaları'ndan men edilmişti. Bu şok karar sonrası bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunarak, "Bu karar CAS'tan geri dönecektir" ifadelerini kullandı.

İŞTE AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

''Bu cezanın ivedilikle CAS'a taşınması kararını verdik. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor. Benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadık. Oradan verdiğimiz mücadeleler neticesinde Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmiştik.''

''Dün gece geç saatlere kadar hukuk bürolarımızla görüştük. Bu cezanın tamamen eksik veya yanlış değerlendirme olduğuna karar verdik.''

''KARARIN CAS'TAN DÖNECEĞİNE İNANCIMIZ TAM''

''Gerçekten çok yanlış bir değerlendirme. Bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar bu. Çok kısa süre içinde CAS'tan geri döneceğine inancımız tam.''

''Elimiz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Bunun için her türlü hazırlığı yapıyoruz."

"Hiçbir başarının hiç kimseye altın tepside sunulduğu görülmemiştir. Mücadele etmeden, savaşmadan kazanılan başarı yoktur. Yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı sıkıntılarla uğraşmak zorunda olduğumuzu kamuoyu zaten yakından izledi."

"Bugün itibariyle İsviçre'deki hukuk büromuzla süreci başlatmış bulunuyoruz."



TFF, bu davada bizimle birlikte hareket ediyor. Kararı bağımsız bir kurum veriyor, UEFA'ya da tepki göstermek doğru değil. Davamızda haklıyız, en ufak bir endişemiz yok. Herkes bundan emin olsun. Camiamız bütün motivasyonunu maçlara versin.



Tüm taraftarlarmımızı sükunete davet ediyorum. Her şey kontrolümüz altında.

Oyuncularımızla yapmış olduğumuz görüşmede şunu dedik, 'Şampiyonluk sizin, sizi Şampiyonlar Ligi'ne götürmek bizim görevimiz.' Bu konudaki hassasiyeti de anlıyorum. Sükunetle yönetilmesi gereken bir süreç. Bu görevi bize bırakın. Süreç uzayabilir.