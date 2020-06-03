Ahmet Ağaoğlu'ndan geçmiş olsun ziyareti!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, omuzundan ameliyat olan genç oyuncu Kaan Moradaoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Ağaoğlu Moradaoğlu için "İnşallah tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak daha da güçlenerek aramıza katılacak" dileklerinde bulundu.
Genç oyuncuya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kaan tüm gençlerimiz gibi değer verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem okulunda hem de futbolda çok başarılı. İnşallah tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak daha da güçlenerek aramıza katılacak. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
- 03.06.2020
- Güncelleme: 03.06.2020 16:35
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