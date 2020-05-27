Ahmet Nur Çebi: Krizden en az hasarla çıkmak için çalışıyoruz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Çebi:Krizden en az hasarla çıkmak için çalışıyoruz

: Krizden en az hasarla çıkmak için çalışıyoruz

Ahmet Nur Çebi: Krizden en az hasarla çıkmak için çalışıyoruz

Spor Kulübü Başkanı , liglerin oynanmasına dair verilen karar sonrası değerlendirmelerde bulundu. "Sağlık, şampiyonluktan değerlidir" diyen Çebi, "Bizim kulüp olarak duruşumuz, ancak ve ancak ve ortak onay kararının alınması gerektiğine yönelikti" açıklamasını yaptı.

Başkanı , siyah-beyazlı kulübün dergisinin haziran ayı sayısında camiasına seslendi. Beşiktaş kulübü olarak önceliklerinin insan sağlığı olduğunu belirten Çebi, "Öncelikle tüm Müslüman aleminin geçmiş Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Geride bıraktığımız üç ayda çok zor ve tarifi olmayan günler geçirdik. Belki de ilk defa hepimiz bu bayramı sevdiklerimizden uzak geçirmek durumunda kaldık. Ancak sıkıntılı zamanları geride bırakmaya ve sevdiklerimiz ile rahatça vakit geçirmeye çok yakınız. 'nun ilk açıklamasına göre liglerin oynanması konusunda verdiği karar ve belirttiği takvim neticesinde profesyonel futbol ligleri 12 Haziran'da başlıyor. Her beyanımızda belirttiğimiz gibi, bizim önceliğimiz insan sağlığıdır. Vakaların rakiplerimizde ve takımımızda baş göstermiş olması, riskin hâlâ devam ettiğinin nişanesidir. Bu şartlar altında; voleybol, basketbol ve hentbol ligleri bu sezon belli kararlar doğrultusunda nihayete erdirildi. Bizim kulüp olarak duruşumuz, ancak ve ancak ve ortak onay kararının alınması gerektiğine yöneliktir. Sağlık, şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir" dedi.

"KRİZDEN EN AZ HASARLA ÇIKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Virüs sürecinde ekonomik krizden en az hasarla çıkmak için çalıştıklarını söyleyen Çebi, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, muhtelif borç yükümlülükleriyle karşı karşıya olduğumuzu daha önce de belirtmiştim. Virüs salgınının futbol ekonomisine etkisi, şüphesiz kulübümüzü de olumsuz etkiledi. Lakin, bu krizden en az hasarla çıkmak için çalışmalarımız olağan gücüyle sürüyor. Bu zor süreci camiamız ile birlikte, birlik ve beraberliğimizi güçlü bir şekilde göstererek geride bırakacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. En yakın zamanda takımlarımızla kucaklaşabileceğimiz sağlıklı günler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 27.05.2020
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