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03 Haziran 2020, Çarşamba
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kararı için CAS'a gidiyor

Trabzonspor UEFA kararı için CAS'a gidiyor

Kulübü, finansal yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezasının itirazı için CAS'a başvuracağını açıkladı.

tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Kulübü, 'ne (CAS) başvuracağını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde 'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

  1. 03.06.2020
  2. Güncelleme: 03.06.2020 22:02
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