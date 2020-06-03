UEFA'dan şok karar!

UEFA Kulüpler Finansal Kontrol Kurumu (CFCB) Yargı Komisyonu, Trabzonspor'un 20 Mayıs 2016 tarihinde imzaladığı FFP uzlaşma anlaşmasının gerektirdiği şekilde kurallara uyumlu olmadığı tespit etti ve bordo mavili kulübe yaptırım uyguladı.



UEFA'dan yapılan açıklamada, 2019 mali yılı için finansal koşulları yerine getirememesinden dolayı Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarına katılım gösterme hakkı elde etmesi halinde turnuvaya katılamayacağı ve bir yıllığına tüm Avrupa kupalarından men edildiği belirtildi.

Trabzonspor konuyla ilgili önümüzdeki günlerde CAS'a itirazda bulunacak.