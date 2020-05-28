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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Kankalar buluştu!

Kankalar buluştu!

'un Lille'e sattığı ile Abdülkadir Ömür bir araya gelip, hasret giderdi.

'un Lille'e sattığı ile Abdülkadir Ömür bir araya gelip, hasret giderdi. İkilinin buluşmasını Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından "Buluştular: @yusufyazici @abdulkadiromur10" tweetiyle duyurdu.

  1. 28.5.2020
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