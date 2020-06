Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor dimdik ayaktadır!

Sezonun ilk 26 haftası itibarıyla lider konumda bulunan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve takım kaptanı Jose Sosa gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamasına "Takım olarak hiçbir sorunumuz yok, lige hazır durumdayız ve inşallah şampiyon olacağız." sözleriyle başlarken, takımdaki bazı oyuncular için çıkan transfer haberlerine değindi.

"BU HABERLERE YABANCI DEĞİLİM"

Kaptan Jose Sosa ile alakalı çıkan transfer haberleri hakkında konuşan Ağaoğlu "Kaptanımız Sosa ile devam etmek istediğimizi kendisine ilettik. Son 10 yılın en başarılı kadrosunu oluşturmamıza rağmen ısrarlı başta kaptanımız olmak üzere diğer yıldızlarımızın üstünden sürekli transfer haberleri çıkıyor. Sosa, bu takımın yükünü sırtına yükleyen, kulübün önemli parçası. Bu haberlere yabancı değilim. Bu tip oyunları planlayanlar kadar yöneticiliğim var, ayrılık haberleri takımın hedefinden sapmasına yönelik." dedi.

"BU TOPLANTIYI YAPMAK ZORUNDA KALDIK"

Yaşanan bu durum sonrası gelinen noktada açıklık getirmek zorunda olduklarını ifade eden Başkan Ahmet Ağaoğlu "Sözleşmesi biten oyuncular için görüşmeler 'Lig bitene kadar görüşmeyelim' dedik. Takımımızın tamamına yönelik bir transfer operasyonu var ve bunların neden yapıldığını biliyoruz; bu duruma açıklık getirmek için bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık. Bize birtakım operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Farklı odakların başlattığı algı operasyonlarına bizim taraftar grubumuzun alet olmaması lazım. Bizim tek odağımız kalan maçlarımız olmalı." ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR DİMDİK AYAKTADIR"

Ağaoğlu, "Bugün takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı kişileri ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Doğaldır, olasıdır. Biz hiçbir zaman rakiplerimizi düşman olarak görmedik, rakip olarak gördük. Rekabetin olduğu yerde futbol da en üst seviyeye tırmanır."

"Her zaman rakiplerimize saygı duymalıyız. Aynı bağlamda, bu ülkeye gelen her yabancı futbolcu bizim misafirimizdir. Hangi takımda oynarsa oynasın. Aileleri bizim misafirimiz, değerlerimizdir. Takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı çevreleri ciddi şekilde rahatsız etmiştir, doğaldır. Rakiplerimizi asla düşman olarak görmedik. Bu ülkede hangi takıma gelirse gelsin, her yabancı misafirimizdir. Bir takım ezikliklerinizi sosyal medyadan gidermeyin."

"Trabzonspor dimdik ayaktadır. Bu hedef sportiftir, ahlakidir, ekonomiktir. Bu algılara boyun eğmeyeceğiz. Asla ve asla buna müsaade etmeyeceğiz. Sosa'yla birlikte yola çıktık, hedefe birlikte ulaşacağız. Geleceğe dair birtakım hedeflerimiz var, her gün yüz yüze konuşuyoruz. Sezon sonuna kadar konsantrasyonunu sürdürme hedefinde, bizim de ona saygı göstermemiz gerekiyor." dedi.

NOVAK AÇIKLAMASI!

Başarılı oyuncu Filip Novak hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Ağaoğlu, "Novak'la da sürekli görüşüyoruz. O da 'önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım' dedi. Novak ile sözleşme görüşmelerini lig sonuna bırakma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarını tamamlamasının ardından konuşan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, taraftarlara mesaj gönderdi.

"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"

Şampiyonluk için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Arjantinli yıldız "Taraftarımız şunu bilsin ki iyi çalışıyoruz ve herkes elinden geleni yapıyor. İlk söyleyeceğim şey onların rahat olmaları ve bizi uzaktan desteklemeleri." dedi.

"BAŞKA GÖREVLERDE OLABİLİR"

Türkiye'de çok mutlu olduğunu ve kulübü aile olarak gördüğünü ifade eden Sosa "Başkanımız ile konuştum, lig bitene kadar bekleme kararımı ilettim ve beni anlayışla da karşıladı; 8 hafta var ve bunu bekleyeceğiz. İlerisi için de başka görevlerde de olabilir. Kulübümüzü aile olarak görüyorum. Futbola konsantre olmak istiyorum. Ne eşime, ne de ailemden herhangi birine yapılan bir söylemin beni üzdüğünü söylemem gerekiyor, buna izin vermeyeceğimi de. Kızlarım burada doğdu, burada ne kadar mutlu olduğumu söylememe gerek yok." sözleriyle konuşmasını tamamladı.