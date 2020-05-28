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28 Mayıs 2020, Perşembe
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anıldı

Arbak Çebi anıldı

Eski yöneticilerden anıldı. Yönetim, kulübün resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, "27.05.2013 tarihinde aramızdan ayrılan kulübümüzün eski yöneticilerinden Arbak Çebi'yi rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Eski yöneticilerden anıldı. Yönetim, kulübün resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, "27.05.2013 tarihinde aramızdan ayrılan kulübümüzün eski yöneticilerinden Arbak Çebi'yi rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

  1. 28.5.2020
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