Arbak Çebi anıldı
Eski yöneticilerden Arbak Çebi anıldı. Yönetim, kulübün resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, "27.05.2013 tarihinde aramızdan ayrılan kulübümüzün eski yöneticilerinden Arbak Çebi'yi rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.
Eski yöneticilerden Arbak Çebi anıldı. Yönetim, kulübün resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, "27.05.2013 tarihinde aramızdan ayrılan kulübümüzün eski yöneticilerinden Arbak Çebi'yi rahmetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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