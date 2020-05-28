Yönetimden ‘8. şampiyonluk’ vurgulu paylaşım
Şampiyonluk kupasını mutlaka müzesine kaldırmak isteyen bordo-mavili ekipte yönetim kurulu kısa zaman içerisinde bir toplantı yaparak şampiyonluk primini belirleyecek.
Şampiyonluk kupasını mutlaka müzesine kaldırmak isteyen bordo-mavili ekipte yönetim kurulu kısa zaman içerisinde bir toplantı yaparak şampiyonluk primini belirleyecek. Kulübün internet sitesinden de şampiyonluk hedefiyle ilgili bir paylaşım yapıdı. "Sizin gücünüzdür kara bulutları dağıtan, sizin mücadelenizdir karanlığı yırtacak olan! #SekizinciŞampiyonluk" ifadelerine yer verildi.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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