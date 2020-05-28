Yönetimden ‘8. şampiyonluk’ vurgulu paylaşım

Şampiyonluk kupasını mutlaka müzesine kaldırmak isteyen bordo-mavili ekipte yönetim kurulu kısa zaman içerisinde bir toplantı yaparak şampiyonluk primini belirleyecek. Kulübün internet sitesinden de şampiyonluk hedefiyle ilgili bir paylaşım yapıdı. "Sizin gücünüzdür kara bulutları dağıtan, sizin mücadelenizdir karanlığı yırtacak olan! #SekizinciŞampiyonluk" ifadelerine yer verildi.