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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Başkan kamp kurdu

Başkan kamp kurdu

, takıma destek olmak için lig sona erene kadar ’da kalma kararı aldı.

Başkan önceki gün 'a gelmişti. Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Antrenmanların nasıl geçtiğiyle ilgili Hüseyin Çimşir'den bilgi alan Ağaoğlu, "Size güveniyoruz. Kaldığımız yerden devam edip şampiyon olacağınıza inancımız tam" diyerek moral verdi. Lig sona erene dek kentte kalma kararı alan başkan bu sürede sık sık teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek, takımın motivasyonunu arttırmayı hedefliyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

Başkanın gündemindeki diğer konu ise iç ... Artan transfer haberleri sonrası takımdaki oyuncuların gelecek kaygısını gidermeyi hedefleyen Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi bitecek olan kaptan Sosa, Novak, Hosseini ve Pereira ile tek tek görüşecek. Bu görüşmelerde oyuncuların kafalarındaki soru işaretlerini kaldırmayı hedefleyen başkan, böylelikle yeniden başlayacak lig öncesi takımdaki sıkıntıları çözmeyi amaçlıyor.

  1. 28.5.2020
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