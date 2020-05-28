Başkan kamp kurdu
Ahmet Ağaoğlu, takıma destek olmak için lig sona erene kadar Trabzon’da kalma kararı aldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu önceki gün Trabzon'a gelmişti. Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Antrenmanların nasıl geçtiğiyle ilgili Hüseyin Çimşir'den bilgi alan Ağaoğlu, "Size güveniyoruz. Kaldığımız yerden devam edip şampiyon olacağınıza inancımız tam" diyerek moral verdi. Lig sona erene dek kentte kalma kararı alan başkan bu sürede sık sık teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek, takımın motivasyonunu arttırmayı hedefliyor.
GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR
Başkanın gündemindeki diğer konu ise iç transfer... Artan transfer haberleri sonrası takımdaki oyuncuların gelecek kaygısını gidermeyi hedefleyen Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi bitecek olan kaptan Sosa, Novak, Hosseini ve Pereira ile tek tek görüşecek. Bu görüşmelerde oyuncuların kafalarındaki soru işaretlerini kaldırmayı hedefleyen başkan, böylelikle yeniden başlayacak lig öncesi takımdaki sıkıntıları çözmeyi amaçlıyor.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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