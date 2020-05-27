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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor...
Bu sezon ligde gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplamayı başaran Karadeniz ekibi Trabzonspor'da hedef mutlak şampiyonluk. Uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezon için de kolları şimdiden sıvadı. Fırtına, Galatasaray forması giyen flaş bir isimle prensip anlaşması sağladı. İşte transfer harekatının detayları...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:51
Güncelleme: 27.05.2020 11:58
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Süper Lig'e corona virüsü pandemisi nedeni ile verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren kulüpler için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.
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Ligin ilk 26 haftası oynanırken, topladığı 53 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'u, aynı puanlı Medipol Başakşehir takip ederken, 3. sırada Galatasaray bulunuyor.
Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor ve Galatasaray, önümüzdeki sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda...
Bu sezon taraftarlarına şampiyonluk kupasını hediye etmek isteyen iki dev kulüp, gelecek sezon için de planlarını şimdiden yapmaya başladı.
Transferde vitesi yükselten ezeli rakiplerden Galatasaray forması giyen bir ismin bordo-mavilileri tercih ettiği, önümüzdeki sezondan itibaren Trabzonspor'da forma giyeceği öğrenildi.