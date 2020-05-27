Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor...

Bu sezon ligde gösterdiği performansla herkesin beğenisini toplamayı başaran Karadeniz ekibi Trabzonspor'da hedef mutlak şampiyonluk. Uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezon için de kolları şimdiden sıvadı. Fırtına, Galatasaray forması giyen flaş bir isimle prensip anlaşması sağladı. İşte transfer harekatının detayları...

27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:51 Güncelleme: 27.05.2020 11:58
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor...

Süper Lig'e corona virüsü pandemisi nedeni ile verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren kulüpler için birçok isim yazılıp çizilmeye devam ediyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor...

Ligin ilk 26 haftası oynanırken, topladığı 53 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor'u, aynı puanlı Medipol Başakşehir takip ederken, 3. sırada Galatasaray bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Trabzonspor ve Galatasaray, önümüzdeki sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor...

Bu sezon taraftarlarına şampiyonluk kupasını hediye etmek isteyen iki dev kulüp, gelecek sezon için de planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'ın tarihine geçmişti! Trabzonspor'a gidiyor...

Transferde vitesi yükselten ezeli rakiplerden Galatasaray forması giyen bir ismin bordo-mavilileri tercih ettiği, önümüzdeki sezondan itibaren Trabzonspor'da forma giyeceği öğrenildi.

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