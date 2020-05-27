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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: 'dan ! Resmen açıklandı

Son dakika: Trabzonspor'dan transfer! Resmen açıklandı

'de şampiyonluğun en büyük adayı durumundaki 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi 'un futbolcusu , Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcularının 'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

bedelinin 2 milyon lira olduğunu kaydeden Dağlı, "Artı olarak sözleşmede 1 milyon liralık bonuslar var. Bu bonuslar attığı goller üzerinden hesaplanacak. Ayrıca Trabzonspor'dan başka bir takıma transfer olması halinde bize yüzde 10 ödeme yapılacak. Bu transferden elde edeceğimiz gelir, maddi açıdan zor durumda olan kulübümüze nefes aldıracak. Hem camiamıza hem Rahmi'ye hem de Trabzon camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

da transferden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Balıkesirspor taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rahmi Anıl, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım her iki taraf için de iyi olur. " şeklinde konuştu.

  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 16:48
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