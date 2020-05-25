Trabzonspor'dan transfer kararı! 4 milyon euro...

Trabzonspor'un sezon başnda Yusuf Yazıcı karşılığında Lille'den aldığı ancak Feyenoord'a kiraladığı Edgar Le transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Breakingnews.fr adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

"Feyenoord, Barcelona'nın eski oyuncusu Edgar Le için girişimde bulundu.

Daha önce Barcelona B ve Villareal B forması giyen Edgar Le, kariyerine Feyenoord'da devam edebilir.

Hollanda kulübü, Trabzonspor'da kiralık sözleşmenin uzamasını teklif etti.

Türk kulübü, Edgar Le için yaklaşık 4 milyon euro talep edecek."

Edgar Le, bu sezon Feyenoord formasıyla toplamda 21 karşılaşmaya çıkarken, 1631 dakika sahada kaldı.