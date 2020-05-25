Trabzonspor'dan transfer kararı! 4 milyon euro... | Edgar Le kimdir? Nereli? Kaç yaşında? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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'dan kararı! 4 milyon euro...

Trabzonspor'dan transfer kararı! 4 milyon euro...

'da son dakika haberi... Bordo mavililerin sezon başında Yusuf Yazıcı ile karşılığında kadrosuna kattığı ancak Feyenoord'a kiraladığı için sıcak temaslar başladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'un sezon başnda Yusuf Yazıcı karşılığında Lille'den aldığı ancak Feyenoord'a kiraladığı transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Breakingnews.fr adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde;

"Feyenoord, Barcelona'nın eski oyuncusu Edgar Le için girişimde bulundu.

Daha önce Barcelona B ve Villareal B forması giyen Edgar Le, kariyerine Feyenoord'da devam edebilir.

Hollanda kulübü, Trabzonspor'da kiralık sözleşmenin uzamasını teklif etti.

Türk kulübü, Edgar Le için yaklaşık 4 milyon euro talep edecek."

Edgar Le, bu sezon Feyenoord formasıyla toplamda 21 karşılaşmaya çıkarken, 1631 dakika sahada kaldı.

  1. 25.05.2020
  2. Güncelleme: 25.05.2020 13:32
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