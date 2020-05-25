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Transferi yazdılar! Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor da yıldız ismin peşinde

Süper Lig'in şampiyonluk adayları transfer için amansız bir yarışa girdi... İspanyol basınının yazdığı habere göre Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor, yıldız futbolcuya kancayı taktı. İşte o transfer gelişmesi ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:44 Güncelleme: 25.05.2020 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





