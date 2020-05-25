Transferi yazdılar! Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor da yıldız ismin peşinde - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Transferi yazdılar! Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor da yıldız ismin peşinde

Süper Lig'in şampiyonluk adayları transfer için amansız bir yarışa girdi... İspanyol basınının yazdığı habere göre Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor, yıldız futbolcuya kancayı taktı. İşte o transfer gelişmesi ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:44 Güncelleme: 25.05.2020 12:51
Transferi yazdılar! Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor da yıldız ismin peşinde

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada şampiyonluk adayları Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor, dev bir transfer savaşına girdi.

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Transferi yazdılar! Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor da yıldız ismin peşinde

12 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Süper Lig öncesinde 3 kulüp de gelecek sezonun takımını kurmak için kollarını sıvadı.

Transferi yazdılar! Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor da yıldız ismin peşinde

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle mali anlamda zarara uğrayan kulüpler, önceliğini düşük maliyetli ya da bonservissiz isimlere yöneltti.

Transferi yazdılar! Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor da yıldız ismin peşinde

Bu bağlamda Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor, sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek Aitor Cantalapiedra için amansız bir transfer yarışına girdi.

Transferi yazdılar! Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından Sivasspor da yıldız ismin peşinde

İspanyol basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş, Trabzonspor ve Sivasspor'un ardından oyuncu ile PAOK'un da ilgilendiğini belirtti.

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