Rahmi Anıl Başaran kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte tüm detaylar... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Rahmi Anıl Başaran kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte tüm detaylar...

Rahmi Anıl Başaran kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte tüm detaylar...

gelecek sezon için hazırlıklara hızlı başladı. Genç futbolculara verdiği önem herkes tarafından bilinen Trabzonspor, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı. Trabzonspor taraftarı Rahmi Anıl Başaran hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Rahmi Anıl Başaran kimdir? Boyu ve yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?

gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladıç 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi 'da oynayan ve performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Rahmi Anıl Başaran 2 milyon lira karşılığında Trabzonspor'a oldu. Trabzonspor Balıkesirspor'a sonraki satıştan %10 pay ve 1 milyon TL'lik gol bonusu verecek.

RAHMİ ANIL BAŞARAN KİMDİR?

Genç futbolcu Rahmi Anıl Başaran 27 Mart 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Rahmi Anıl Başaran, Fenerbahçe ve Balıkesirspor altyapılarında forma giydi. 2017 yılında Balıkesirspor ile profesyonel futbola başladı. Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan genç futbolcu 27 maçta bin 947 dakika görev aldı. Forvet pozisyonunda oynayan Rahmi Anıl Başaran, 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI

Türkiye U20 'nda da oynayan 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran, milli formayla çıktığı 1 maçta gol ve asist yapamadı. Rahmi Anıl Başaran'ın güncel piyasa değeri 500 bin Euro civarında. Genel olarak forvet oynayan Rahmi Anıl, forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Anıl Başaran'ın Balıkesir ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sezon sonunda sona erecekti.

RAHMİ ANIL BAŞARAN'IN BOYU KAÇ?

Trabzonspor'un yeni transferi Rahmi Anıl Başaran 180 cm boyundadır.

  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 17:12
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