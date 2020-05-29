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29 Mayıs 2020, Cuma
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Cenk övdü: Kendini aştı

Cenk övdü: Kendini aştı

Everton'da forma giyen , şampiyonluk yarışının , ve arasında geçeceğini söyledi; favorisinin ise Trabzonspor olduğunu kaydetti.

Everton'da forma giyen , şampiyonluk yarışının , ve arasında geçeceğini söyledi; favorisinin ise Trabzonspor olduğunu kaydetti. Tosun, "Trabzonspor kendini aştı. 2011'den beri şampiyonluğa çok oynamadılar. Bu sezon onları çok güçlü buluyorum. Benim şampiyonluk adayım Trabzonspor" dedi.
  1. 29.5.2020
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