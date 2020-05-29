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29 Mayıs 2020, Cuma
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maskesi!

Trabzonspor maskesi!

Bordo-mavili yönetim, Covid-19 nedeniyle oyuncular için .

Bordo-mavili yönetim, Covid-19 nedeniyle oyuncular için . TS Club'dan sorumlu yönetici Yalçın Orhan tarafından organize edilen maske üretiminde sona gelinirken taraftarlar için de maske üretileceği ifada edeldi. Bir değişiklik olmazsa satışların önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.
  1. 29.5.2020
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