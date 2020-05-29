Fırtına’yı işaret etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına’yı işaret etti

Fırtına’yı işaret etti

Fırtına’yı işaret etti

ile birlikte 'ın da listesinde yer alan , 'nde oynamak istediğini açıkladı.

ile birlikte 'ın da listesinde yer alan , 'nde oynamak istediğini açıkladı. Bu sözlerin bordo-mavili takımın bu transferde şansını artırdığı belirtiliyor. 24 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu FC Twente'de bu sezon 22 maçta 8 gol ve 7 asiste imza attı. Aitor'un sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli bulunmuyor.
  1. 29.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırtına’yı işaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA