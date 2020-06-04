Patlama yapabilecek isimler açıklandı! Abdülkadir Ömür listede - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Patlama yapabilecek isimler açıklandı! Abdülkadir Ömür listede

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, patlama yapabilecek genç oyuncular listesinde yer aldı. Sports360'ın hazırladığı listede 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür de geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösterildi. İşte patlama yapabilecek genç yıldız adayları...
4 Haziran 2020 Perşembe 10:52 Güncelleme: 04.06.2020 10:52
Patlama yapabilecek isimler açıklandı! Abdülkadir Ömür listede

Yeni tip corona virüsü salgını futbol ekonomisini olumsuz yönde etkiledi ve genç oyuncuların değeri daha fazla arttı.

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Patlama yapabilecek isimler açıklandı! Abdülkadir Ömür listede

Major ligler dışında başta Türkiye olmak üzere İskandinav ve farklı ülkelerde dikkat çeken genç oyuncular yer alıyor. Sports360, özellikle 21 yaş ve altı kategorisinde potansiyeli yüksek, patlama yapabilecek genç futbolculara dair bir makale hazırladı.

Patlama yapabilecek isimler açıklandı! Abdülkadir Ömür listede

ABDÜLKADİR ÖMÜR DE LİSTEDE
Sports360'ın hazırladığı listede Trabzonsporlu genç yıldız Abdulkadir Ömür de "Türk Messi" olarak listede yer aldı. Uzun süreli sakatlığı sonrasında yeniden sahalara dönen Abdulkadir Ömür, geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösterildi.

Patlama yapabilecek isimler açıklandı! Abdülkadir Ömür listede

İşte patlama yapabilecek genç yıldızların olduğu liste

18 - Mohammed Daramy (Kopenhag)

Patlama yapabilecek isimler açıklandı! Abdülkadir Ömür listede

21 - Haksabanonic (Norrköping)

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