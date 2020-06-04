HaberlerGaleriPatlama yapabilecek isimler açıklandı! Abdülkadir Ömür listede
Patlama yapabilecek isimler açıklandı! Abdülkadir Ömür listede
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, patlama yapabilecek genç oyuncular listesinde yer aldı. Sports360'ın hazırladığı listede 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür de geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösterildi. İşte patlama yapabilecek genç yıldız adayları...
4 Haziran 2020 Perşembe 10:52
Güncelleme: 04.06.2020 10:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni tip corona virüsü salgını futbol ekonomisini olumsuz yönde etkiledi ve genç oyuncuların değeri daha fazla arttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Major ligler dışında başta Türkiye olmak üzere İskandinav ve farklı ülkelerde dikkat çeken genç oyuncular yer alıyor. Sports360, özellikle 21 yaş ve altı kategorisinde potansiyeli yüksek, patlama yapabilecek genç futbolculara dair bir makale hazırladı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR DE LİSTEDE Sports360'ın hazırladığı listede Trabzonsporlu genç yıldız Abdulkadir Ömür de "Türk Messi" olarak listede yer aldı. Uzun süreli sakatlığı sonrasında yeniden sahalara dönen Abdulkadir Ömür, geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösterildi.
İşte patlama yapabilecek genç yıldızların olduğu liste