Yıldız orta saha gemileri yaktı! 'Trabzonspor'a gitmek istiyorum' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Yıldız orta saha gemileri yaktı! "Trabzonspor'a gitmek istiyorum"

Yıldız orta saha gemileri yaktı! "Trabzonspor'a gitmek istiyorum"

Bordo mavili ekipte transfer çalışmaları hızlandı! Çekya ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Gabonlu yıldız, "Trabzonspor'da oynamak istiyorum" diyerek sözleşme yenileme teklifini reddetti. Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna katan ve Aly Malle ile anlaşmaya varan Fırtına, sezon biter bitmez yıldız orta sahaya da imzayı attırarak 3. bombayı patlatacak. İşte detaylar.. | Son dakika Trabzonspor haberleri

3 Haziran 2020 Çarşamba 06:49
Yıldız orta saha gemileri yaktı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

Önümüzdeki sezonun planlama çalışmalarına başlayan Trabzonspor transferde yine çok ses getireceğe benziyor.

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Yıldız orta saha gemileri yaktı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

Geçtiğimiz sezon başında yaptığı trasnferlerle adından oldukça söz ettiren Fırtına, yine atağa kalktı.

Yıldız orta saha gemileri yaktı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

Başarılı transfer politikası ile 23 milyon TL kara geçen bordo-mavililer, sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuları listesine almış ve en az bütçe ile transferi tamamlamak için girişimlere başlamıştı.

Yıldız orta saha gemileri yaktı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Trabzonspor'da gündeme gelen yıldız futbolcu için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edilmişti.

Yıldız orta saha gemileri yaktı! Trabzonspor'a gitmek istiyorum

Fakat yıldız futbolcu kararını verdi ve bordo-mavili takımda forma giymek istediğini iletti.

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