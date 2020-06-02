Transfer fırtınası sürüyor! Şota'nın gözdesi Trabzonspor'a
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, Balıkesirspor'dan önce Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attırmış, ardından Aly Malle ile prensip anlaşmasına varmıştı. Şota Arvaladze'nin önerisi üzerine sürpriz bir ismi daha listesine alan bordo-mavili ekip, transferde sona yaklaştı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
2 Haziran 2020 Salı 21:39
Güncelleme: 02.06.2020 22:05
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Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak çalışmalara başlayan Trabzonspor transferde gaza bastı.
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Son yıllarda yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren bordo-mavililer, bu sezonda en çok konuşulan takımlardan biri olacağa benziyor.
İLK TRANSFER GERÇEKLEŞTİ
Fırtına, Balıkesirspor'da forma giyen Rahmi Anıl Başaran'ın transferinde mutlu sona ulaşmıştı.
Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da yaptığı açıklamada, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu.
Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp ile dün İstanbul'da görüştük. Rahmi Anıl Başaran'ın transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullanmıştı.