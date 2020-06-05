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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'den ayrılan isimler ne durumda?
Corona virüsü salgını spor dünyasını da yakından etkilerken, futbol dünyasında da birçok ertelemelere neden oldu. Süper Lig'de virüsten nasibini alırken, ilk 26 hafta sonrası lige ara verilmişti. 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesine karar verilen Süper Lig için ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Transferde de elini sıkı tutmaya çalışan kulüpler, vitesi yükseltmiş durumda. Yaşanan süreç sonrası ekonomik anlamda daralmaya gidecek Süper Lig ekipleri, farklı kulüplerde forma giyen oyuncularının performanslarını da yakından takip ediyor. Peki farklı kulüplere kiralanan ve satılan isimler takımlarında nasıl performanslar gösteriyor. İşte yanıtı... Son dakika transfer haberleri.
5 Haziran 2020 Cuma 11:34
Güncelleme: 05.06.2020 11:34
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Süper Lig'in başlama tarihi olarak 12 Haziran'ın gösterilmesinin ardından çalışmalarına hız veren kulüpler, gerek saha içi gerekse saha dışında çalışmalarını sürdürüyor.
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Corona virüsü pandemisi sonrası liglerin tamamlanmasının daha geç bir tarih sarkması sonrasında, Süper Lig için de transfer tescil döneminin liglerinin tamamlanmasının ardından açılması bekleniyor.
Hal böyle olunca, şimdiden çalışmalarını hızlandıran kulüpler, yaşanan mali darboğaz nedeniyle bonservisi elinde olan isimlere veya kiralama yoluna başvurmayı planlıyor...
Öte yandan eldeki isimleri de değerlendirmek isteyen kulüpler farklı takımlara kiralanan isimlerin de durumlarını, performanslarını yakından takip ediyor.
İşte Süper Lig'de top koşturup farklı kulüplere satılan veya kiralanan isimlerin performansları.