Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'den ayrılan isimler ne durumda?

Corona virüsü salgını spor dünyasını da yakından etkilerken, futbol dünyasında da birçok ertelemelere neden oldu. Süper Lig'de virüsten nasibini alırken, ilk 26 hafta sonrası lige ara verilmişti. 12 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesine karar verilen Süper Lig için ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Transferde de elini sıkı tutmaya çalışan kulüpler, vitesi yükseltmiş durumda. Yaşanan süreç sonrası ekonomik anlamda daralmaya gidecek Süper Lig ekipleri, farklı kulüplerde forma giyen oyuncularının performanslarını da yakından takip ediyor. Peki farklı kulüplere kiralanan ve satılan isimler takımlarında nasıl performanslar gösteriyor. İşte yanıtı... Son dakika transfer haberleri.