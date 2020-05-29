Uğurcan’dan Messi golü - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Uğurcan’dan Messi golü

Uğurcan’dan Messi golü

Uğurcan’dan Messi golü

kalesinde sergilediği performansla başta birçok takımın listesine giren 'ın yetenekleri sınır tanımıyor.

kalesinde sergilediği performansla başta birçok takımın listesine giren 'ın yetenekleri sınır tanımıyor. Genç file bekçisi idmanda Ekuban ile degajla minyatür kaleye gol atma yarışı yaptı. Kazanan Uğurcan oldu. Kulübün twitter hesabından, 'Bir kaleciden fazlası' etiketi ile yayınlanan müthiş golü izleyenler, 'Yok böyle gol' demekten kendini alamadı.
  1. 29.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uğurcan’dan Messi golü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA