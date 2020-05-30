"Biz biriz hep beraberiz"

Bordo-mavililer, sosyal medya üzerinden şampiyonluk motivasyonuna devam ediyor. Kulübün twitter hesabından bu kez, "Biz gönüllerde biriz. Bordo- Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz! #BizB1riz #YanYana #Trabzonspor" mesajı paylaşıldı. Paylaşımlar taraftarlardan çok sayıda retweet aldı.