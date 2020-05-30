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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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"Biz biriz hep beraberiz"

"Biz biriz hep beraberiz"

Bordo-mavililer, üzerinden şampiyonluk motivasyonuna devam ediyor. Kulübün twitter hesabından bu kez, "Biz gönüllerde biriz. Bordo- Mavi sevdalıları # yolunda hep birlikteyiz! #BizB1riz # #" mesajı paylaşıldı.

Bordo-mavililer, üzerinden şampiyonluk motivasyonuna devam ediyor. Kulübün twitter hesabından bu kez, "Biz gönüllerde biriz. Bordo- Mavi sevdalıları # yolunda hep birlikteyiz! #BizB1riz # #" mesajı paylaşıldı. Paylaşımlar taraftarlardan çok sayıda retweet aldı.

  1. 30.5.2020
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