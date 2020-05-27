Kurallara bağlı

Karadeniz devinin Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven, kulüp olarak koronavirüs salgını önlemlerine harfiyen uyduklarını belirtti. Güven, yaptığı açıklamada, "Her türlü önlemi aldık ve her şey yolunda. Futbolcular, teknik heyet ile personel kurallara harfiyen uyuyor. Ayrıca teknik heyetin bir bölümü ve personel tesislerde kampta. Futbolcular da antrenmana çıkıp temas olmadan evlerine gidiyor. Bu kurallara sıkı sıkıya bağlıyız" ifadesini kullandı.