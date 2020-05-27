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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fırtına dünyayı salladı

Fırtına dünyayı salladı

merkezli araştırma platformu , twitter üzerinden 'ta taraftarlara yönelik bir anket başlattı.

merkezli araştırma platformu , twitter üzerinden 'ta taraftarlara yönelik bir anket başlattı. Turnuva gibi gerçekleşen ve 4 ayrı kategoride toplam 64 takımın taraftarlarının yarıştığı oylamada birinci, ikinci, üçüncü, Kerala Blasters ise dördüncü oldu.

  1. 27.5.2020
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