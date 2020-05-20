Çift idman yaptı
Karadeniz temsilcisi dünü çift idmanla geçirdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmalarda oyunculara yine kondisyon yüklemeleri yapıldı.
Karadeniz temsilcisi dünü çift idmanal geçirdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmalarda oyunculara yine kondisyon yüklemeleri yapıldı. Ayrıca 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmaları da gerçekleştirdiler. Oyuncuların bir hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.
ARA EN ÇOK ONLARA YARADI
Corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmeden önce Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Guilherme fizik olarak takımın gerisindeydi. Bu 3 oyuncu 2 ayı aşkın arayı iyi değerlendirdiler. Takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye geldiler. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de koronavirüs arasında en çok bu 3 oyuncusunun gelişimine sevindi.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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