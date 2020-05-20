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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Çift idman yaptı

Çift idman yaptı

temsilcisi dünü çift idmanla geçirdi. yönetimindeki çalışmalarda oyunculara yine kondisyon yüklemeleri yapıldı.

temsilcisi dünü çift idmanal geçirdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmalarda oyunculara yine kondisyon yüklemeleri yapıldı. Ayrıca 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmaları da gerçekleştirdiler. Oyuncuların bir hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

ARA EN ÇOK ONLARA YARADI

Corona virüsü sebebiyle liglere ara verilmeden önce Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ve Guilherme fizik olarak takımın gerisindeydi. Bu 3 oyuncu 2 ayı aşkın arayı iyi değerlendirdiler. Takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye geldiler. de koronavirüs arasında en çok bu 3 oyuncusunun gelişimine sevindi.

  1. 20.5.2020
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