Abdülkadir çayı içti, pasını verdi
Korona sürecinde sosyal medya üzerinden esprili meydan okuma ve davetler akım haline geldi.
Korona sürecinde sosyal medya üzerinden esprili meydan okuma ve davetler akım haline geldi. Takım arkadaşlarının mutfak pası videolarını izleyen Abdülkadir Ömür de pası başkan Ahmet Ağaoğlu'na attı. Genç yıldız, "Arkadaşlarım benim yemek yapamadığımı düşündükleri için sağolsunlar bana pası atamadılar. Ben çaydan anlıyorum. Farkettim ki Sayın Başkanımıza da pas atmadılar. Ben burdan çay içerek Sayın Başkanımıza pası atıyorum" dedi.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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