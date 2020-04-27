Abdülkadir çayı içti, pasını verdi

Korona sürecinde sosyal medya üzerinden esprili meydan okuma ve davetler akım haline geldi. Takım arkadaşlarının mutfak pası videolarını izleyen Abdülkadir Ömür de pası başkan Ahmet Ağaoğlu'na attı. Genç yıldız, "Arkadaşlarım benim yemek yapamadığımı düşündükleri için sağolsunlar bana pası atamadılar. Ben çaydan anlıyorum. Farkettim ki Sayın Başkanımıza da pas atmadılar. Ben burdan çay içerek Sayın Başkanımıza pası atıyorum" dedi.