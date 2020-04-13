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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Mesafeli horon!

Mesafeli horon!

Corona virüsü sebebiyle sokağa çıkma yasağına 'da harfiyen uyuluyor. Sosyal medyaya yasak öncesi günlerden düşen bir video ise şehirde şu anda çok popüler. iki gemici sosyal mesafeyi koruyarak horon teptiler. Bu görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Corona virüsü sebebiyle sokağa çıkma yasağına 'da harfiyen uyuluyor. Sosyal medyaya yasak öncesi günlerden düşen bir video ise şehirde şu anda çok popüler. iki gemici sosyal mesafeyi koruyarak horon teptiler. Bu görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.
  1. 13.4.2020
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