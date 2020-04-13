Çok özledim
Hüseyin Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton koronavirüs günlerinde "Evde Kal" çağrılarına uyduğunu söyledi. İngiliz futbol adamı sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Futbolu özledim. İdmanı taraftarı ve maçları da çok özlüyorum" ifadelerini kullandı. Gönderisi beğenildi.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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