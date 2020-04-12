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12 Nisan 2020, Pazar
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‘Hakkımızı yediler'

‘Hakkımızı yediler'

Fotomaç’ın MHK manşeti Trabzon’da gündem oldu. Bordo-mavili taraftarlar isyan etti.

Süper Lig'de 'un ile 1-1 berabere kaldığı maçta ceza alanı içinde Anthony Nwakaeme'yi çekip indirmişti. Hakem penaltı vermemiş, VAR başındaki da inceleme tavsiyesinde bulunmamıştı. FOTOMAÇ önceki gün hakemler için hazırlanan eğitim paketinde bu pozisyon için "Net penaltı ve sarı kart. VAR bu tip abartılı formadan çekmelerde mutlaka müdahale etmeli" ifadelerinin kullanıldığı belgeyi yayınlamıştı. İşte bu belge Trabzon'da gümdemin 1 numaralı maddesi oldu. O günlerde bu karara çok tepki gösteren bordo-mavililer bir kez daha seslerini yükselterek "Hakkımızı yediler. Hatalı hakem ve VAR kararlarıyla Başakşehir'i yenemedik. FOTOMAÇ'a teşekkür ediyoruz. Onların gazeteciliği sayesinde gerçeği öğrendik" dediler.
  1. 12.4.2020
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