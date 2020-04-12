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12 Nisan 2020, Pazar
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Futbolu özledim

Futbolu özledim

, kulübün Twitter hesabından karantina günlerini anlattı: İnşallah en kısa sürede bu virüs biter ve sahalara döneriz.

Bordo-mavililerin kalecisi , kulübün Twitter adresinden karantina günlerinde neler yaptığını paylaştı. 23 yaşındaki eldiven "Futbolu çok özledim. İnşallah en kısa sürede bu pandemiyi hem milletimiz hem de dünyaca atlatırız. Biz de sevdiğimiz işimizi yapmaya, oynamaya geri döneriz" ifadelerini kullandı. Uğurcan "Günlük rutinimde futbol vardı. İdmana gelip gidiyordum. Sonra dinleniyordum. Şimdi sürekli evdeyim. Antrenman yaparken bu kadar boş vaktim olmuyordu. Evde takılıyorum. Yemek yapıyorum, televizyon izliyorum, dizilere bakıyorum, kitap okuyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi. Başarılı kaleci, bu zor günlerde kendini geliştirecek aktiviteler yaptığını belirtti. Genç file bekçisi "Biraz da pozitif bakmak lazım. En azından kafa dinliyorum. Benim için faydalı şeylere kafa yoruyorum. Kendimi fiziksel olduğu kadar zihinsel yönden de hazır tutuyorum" diye konuştu.

TEDBİRLERİ UYGULUYORUM

"Fazla haber seyretmiyorum. Sadece devlet büyüklerimizden gelen haberlere bakıyorum. Sağlık Bakanımızın açıklamalarını izliyorum. Oradan gelen tedbirleri uyguluyorum. Bu durum geçecek.

ET SOTEYİ GÜZEL YAPARIM

Altyapıdan beri gurbetteyim. O zamandan kalan bir aşçılığım var zaten. Onu da sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Et soteyi, makarnayı, pilavı güzel yaparım. Şimdi daha çok vaktim var. Bu günlerde mutfağa daha fazla giriyorum. Orada da kafa dağıtıyorum. Eşim de benim yemeklerimi beğeniyor"

  1. 12.4.2020
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