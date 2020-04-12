Futbolu özledim
Uğurcan Çakır, kulübün Twitter hesabından karantina günlerini anlattı: İnşallah en kısa sürede bu virüs biter ve sahalara döneriz.
Bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır, kulübün Twitter adresinden karantina günlerinde neler yaptığını paylaştı. 23 yaşındaki eldiven "Futbolu çok özledim. İnşallah en kısa sürede bu pandemiyi hem milletimiz hem de dünyaca atlatırız. Biz de sevdiğimiz işimizi yapmaya, futbol oynamaya geri döneriz" ifadelerini kullandı. Uğurcan "Günlük rutinimde futbol vardı. İdmana gelip gidiyordum. Sonra dinleniyordum. Şimdi sürekli evdeyim. Antrenman yaparken bu kadar boş vaktim olmuyordu. Evde takılıyorum. Yemek yapıyorum, televizyon izliyorum, dizilere bakıyorum, kitap okuyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi. Başarılı kaleci, bu zor günlerde kendini geliştirecek aktiviteler yaptığını belirtti. Genç file bekçisi "Biraz da pozitif bakmak lazım. En azından kafa dinliyorum. Benim için faydalı şeylere kafa yoruyorum. Kendimi fiziksel olduğu kadar zihinsel yönden de hazır tutuyorum" diye konuştu.
TEDBİRLERİ UYGULUYORUM
"Fazla haber seyretmiyorum. Sadece devlet büyüklerimizden gelen haberlere bakıyorum. Sağlık Bakanımızın açıklamalarını izliyorum. Oradan gelen tedbirleri uyguluyorum. Bu durum geçecek.
ET SOTEYİ GÜZEL YAPARIM
Altyapıdan beri gurbetteyim. O zamandan kalan bir aşçılığım var zaten. Onu da sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Et soteyi, makarnayı, pilavı güzel yaparım. Şimdi daha çok vaktim var. Bu günlerde mutfağa daha fazla giriyorum. Orada da kafa dağıtıyorum. Eşim de benim yemeklerimi beğeniyor"
- 12.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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