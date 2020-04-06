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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Batuhan: Kıymetini bilemedim

Batuhan: Kıymetini bilemedim

Türk futbolunda yeteneklerinden çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen dobra dobra konuştu.

Türk futbolunda yeteneklerinden çok saha dışı olaylarıyla gündeme gelen dobra dobra konuştu. Kariyerini Tuzlaspor'da sürdüren 28 yaşındaki forvet oyuncusu "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım 'da yakaladığım fırsatı değerlendirememek olacak. Orada kalıcı olmak isterdim" dedi.
  1. 6.4.2020
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