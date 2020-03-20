Sihirli Fırtına

Trabzonspor'da Sturridge ve O Mikel ile yollar ayrılsa da takımın değerinde fazla düşüş yaşanmadı. Bordo-mavililerde 13 oyuncunun piyasa değeri artarken, 7 futbolcunun değerinde ise değişiklik olmadı. Trabzonspor, iki önemli ismini gönderse de kadrodaki futbolcularının iyi performansı nedeniyle değerini fazla düşürmedi. Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'a göre; bordo-mavililerde bu yıl 13 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 8 milyon 225 bin euro'luk artış olmuştu. Uğurcan Çakır piyasa değerini 6 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya, Hüseyin Türkmen 3 milyon euro'dan 3.5 milyon euro'ya, Hosseini 2.5 milyon euro'dan 3 milyon euro'ya, Novak 3.3 milyon euro'dan 3.5 milyon euro'ya, Abdurrahim Dursun 100 bin euro'dan 500 bin euro'ya, Serkan Asan 100 bin euro'dan 575 bin euro'ya, Doğan Erdoğan 500 bin euro'dan 800 bin euro'ya, Abdulkadir Parmak 2.5 milyon euro'dan 3.2 milyon euro'ya, Sosa 2 milyon euro'dan 2.5 milyon euro'ya, Nwakaeme 3.5 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya, Fıratcan Üzüm 100 bin euro'dan 150 bin euro'ya, Yusuf Sarı 400 bin euro'dan 1.5 milyon euro'ya, Sörloth 6 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya yükseltti.

Piyasa değeri en yüksek oyuncu 1 milyon euro'luk değer kaybı yaşamasına rağmen yine Abdülkadir Ömür oldu. Menisküs ameliyatı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 20 yaşındaki yıldız, 14 milyon euro ile takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumunda. Abdülkadir'in ardından 10'ar milyon euro ile Sörloth, 8 milyon euro ile Uğurcan Çakır takımın piyasa değeri en yüksek diğer isimleri olarak ön plana çıktı. Süper Lig'in ilk yarısında skora en çok katkı sağlayan isim olan Sörloth'un yakaladığı başarılı performans piyasa değerine de yansıdı. Norveçli santrfor, piyasa değerini 6 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya yükselterek takımda en çok değer kazanan oyuncu oldu. Sörloth'u, değerini 6 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya yükselten Uğurcan Çakır ve 400 bin euro'dan 1.5 milyon euro'ya yükselten Yusuf Sarı takip etti.

7 FUTBOLCU AYNI KALDI

Trabzonspor'da 7 oyuncunun piyasa değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı. Bordomavililerde Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Salih Karvazlı mevcut piyasa değerlerini koruyan isimler oldular.