Çimşir’den 4 değişiklik
Fırtına'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 4 değişik yaptı.
Fırtına'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 4 değişik yaptı. Uğurcan'ın yerine Erce, Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Campi, cezalı Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak, Guilherme'nin yerine de Nwakaeme dün ilk 11'de yer aldı.
- 4.3.2020
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