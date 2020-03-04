Çimşir’den 4 değişiklik

Fırtına'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'de 4 değişik yaptı. Uğurcan'ın yerine Erce, Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Campi, cezalı Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak, Guilherme'nin yerine de Nwakaeme dün ilk 11'de yer aldı.