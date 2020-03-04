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04 Mart 2020, Çarşamba
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Çimşir’den 4 değişiklik

Çimşir’den 4 değişiklik

Fırtına'da  , ligde son oynanan maçına göre ilk 11'de 4 değişik yaptı.

Fırtına'da , ligde son oynanan maçına göre ilk 11'de 4 değişik yaptı. Uğurcan'ın yerine Erce, Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Campi, cezalı Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak, Guilherme'nin yerine de Nwakaeme dün ilk 11'de yer aldı.

  1. 4.3.2020
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