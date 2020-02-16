Çimşir: Zor maç olacak
Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, maça yüksek motivasyonla çıkacaklarını söyledi. 40 yaşındaki hoca "Her maç kendi içerisinde özeldir. Sivasspor maçı farklı olacak. İki takım da bulunduğu konum itibarıyla kazanmak istiyor. Seyir zevki yüksek olacak. Ancak evimizde taraftarmızın desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz. Heyecanımız büyük" ifadelerini kullandı.
- 16.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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