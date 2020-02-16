Çimşir: Zor maç olacak

Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Çimşir, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, maça yüksek motivasyonla çıkacaklarını söyledi. 40 yaşındaki hoca "Her maç kendi içerisinde özeldir. Sivasspor maçı farklı olacak. İki takım da bulunduğu konum itibarıyla kazanmak istiyor. Seyir zevki yüksek olacak. Ancak evimizde taraftarmızın desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz. Heyecanımız büyük" ifadelerini kullandı.