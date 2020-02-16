Çimşir: Zor maç olacak - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Çimşir: Zor maç olacak

Çimşir: Zor maç olacak

Çimşir: Zor maç olacak

 ekibinde , maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

ekibinde , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, maça yüksek motivasyonla çıkacaklarını söyledi. 40 yaşındaki hoca "Her maç kendi içerisinde özeldir. Sivasspor maçı farklı olacak. İki takım da bulunduğu konum itibarıyla kazanmak istiyor. Seyir zevki yüksek olacak. Ancak evimizde taraftarmızın desteğiyle kazanan taraf olmak istiyoruz. Heyecanımız büyük" ifadelerini kullandı.

  1. 16.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çimşir: Zor maç olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN