Hüseyin Çimşir: Bizimle uğraşacaklar

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bordo-mavili hoca, "Maçın özellikle 20 dakikası istediğimiz gibi değildi. Rakibi karşılamada eksik kaldık. Coşkumuz yavaştı. Sistemle alakalı değişiklikten sonra istediğimiz yere geldi. 20. Dakikadan sonra pozisyona giren bizdik. Maçın geneline baktığımızda hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi. Oyuncu değişiklikleri hakkında konuşan Çimşir "Maç içerisinde düşündüklerimiz oluyor.



GÖRSE OLMAZ!

Bugün öyle karar verdik. Bizim işimiz görev vermek onların işi de görevini yapmak." yorumunu yaptı. Çimşir, Sörloth'un kırmızı kartı içinse, "Bizim oyuncuların sahada kalmak için direnmeleri gerekiyor. Sörloth'a kırmızı öncesi bir temas var, hakem bunu görmedi. Onu verse kart olmazdı. Bundan sonra rakiplerimiz bizimle uğraşacak, bizim sakin kalmamız lazım" ifadelerini kullandı.



SARIDA GEÇTİLER

Fırtına'da 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alan Joao Pereira, Majed Hosseini, Gaston Campi, Nwakaeme ve Obi Mikel'in yanı sıra yeni transfer Guilherme, Gençlerbirliği karşısında kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldu. Bu oyuncular, haftaya oynanacak kritik Sivas maçında forma giyebilecek.



EK TRİBÜN AÇILDI

Trabzonspor taraftarları, Gençlerbirliği ile oynanan maçta kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurunca ek tribün açıldı. Bordo-mavili taraftarlar ek tribünü de doldurdu. Bu arada birçok taraftar ise Trabzon'dan uçuşların hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşememesi üzerine maçı izlemeye gidemedi.



TRABZON'U KUTLARIM

G.birliği'nin hocası Hamza Hamzaoğlu, "Aynı şekilde penaltıyı bize verirler miydi. Hüseyin, Nadir'e vuruyor, ne yapacak çocuk? Bıraksın da rakip mi vursun? Trabzonspor'un galibiyetine lafım yok, onları kutlarım" diye konuştu.



DÖNÜŞ ÇİLESİ

Bordo-mavili takım, Trabzon'daki yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle dönüş programını değiştirdi. Ankara'dan uçakla önce Samsun'a giden kafile buradan karayolu ile Trabzon'a geçti. Takım, geç saatlerde kente ulaştı.