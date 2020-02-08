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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Trabzon farkı

Trabzon farkı

'de 2019-20 sezonunda 21 yaş altı futbolculara en fazla süre veren takımlar belli oldu. Altyapıdan çıkardığı futbolcularla dikkat çeken 'da sezonun ilk yarısında 21 yaş altı olan 9 futbolcuya toplamda 2 bin 391 dakika süre verildi.

Bordo-mavililerde en fazla süre alan oyuncu Hüseyin Türkmen ve Yusuf Sarı oldu. 'un ardından de bin 714 dakika ile ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertlilerin verdiği bin 714 dakikalık sürenin bin 530 dakikası Altay Bayındır'a ait. Genç kaleci ayrıca ligde en fazla süre alan 21 yaş altı futbolcu. Denizlispor ile ligin ilk yarısında 21 yaş altı futbolculara hiç süre vermezken, Aytemiz 2, ise sadece 7 dakika süre verdi.

  1. 8.2.2020
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