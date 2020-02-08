Trabzon farkı

Bordo-mavililerde en fazla süre alan oyuncu Hüseyin Türkmen ve Yusuf Sarı oldu. Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de bin 714 dakika ile ikinci sırada yer aldı. Sarı-lacivertlilerin verdiği bin 714 dakikalık sürenin bin 530 dakikası Altay Bayındır'a ait. Genç kaleci ayrıca ligde en fazla süre alan 21 yaş altı futbolcu. Denizlispor ile Gaziantepspor ligin ilk yarısında 21 yaş altı futbolculara hiç süre vermezken, Aytemiz Alanyaspor 2, Galatasaray ise sadece 7 dakika süre verdi.