Bitirim ekip

Sosa, Nwakaeme ve Sörloth ile ligin ilk yarısında rakiplerine korku veren bordo-mavililer, Guilherme ve Ndiaye'nin gelmesiyle güçlenen ofansif hattıyla ilk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline almayı planlıyor.

EN BÜYÜK KOZLAR

Bordo-mavililerin 3 yabancı oyuncusu Sörloth, Nwakaeme ve Sosa takımın attığı gollerin yarısından fazlasına imza koydu. Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de oynanan maçlar baz alındığında Sörloth 21 gol+5 asistle 26 gole katkı yaparken, Nwakaeme 10 gol ve 8 asistle 18 gole, Sosa ise 5 gol+8 asistle 13 gole katkıda bulundu. Bordo-mavili takım üç kulvarda toplam 66 gol atarken, bu gollerin 36 tanesi bu üç isimden geldi.