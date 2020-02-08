Bitirim ekip
Trabzonspor'un formda hücum hattı bugün oynanacak Gençlerbirliği maçında ilk kez bir arada olacak. Taraftarlarının şampiyonluk yolundaki inancını daha da artırmak isteyen bordo-mavili takımda devre arasında kadroya dahil edilen Guilherme de Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahada olacak.
Sosa, Nwakaeme ve Sörloth ile ligin ilk yarısında rakiplerine korku veren bordo-mavililer, Guilherme ve Ndiaye'nin gelmesiyle güçlenen ofansif hattıyla ilk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline almayı planlıyor.
EN BÜYÜK KOZLAR
Bordo-mavililerin 3 yabancı oyuncusu Sörloth, Nwakaeme ve Sosa takımın attığı gollerin yarısından fazlasına imza koydu. Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de oynanan maçlar baz alındığında Sörloth 21 gol+5 asistle 26 gole katkı yaparken, Nwakaeme 10 gol ve 8 asistle 18 gole, Sosa ise 5 gol+8 asistle 13 gole katkıda bulundu. Bordo-mavili takım üç kulvarda toplam 66 gol atarken, bu gollerin 36 tanesi bu üç isimden geldi.
- 8.2.2020
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