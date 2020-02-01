Biletler tükendi

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesi bordo-mavili kulüp tarafından satışa çıkarılan biletler 3.5 dakika gibi kısa sürede tükendi. 33 bin kombine kart sahibi taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 biletin 3.5 dakika içerisinde tükendiği ve karşılaşmanın tam dolu tribünler önünde oynayacağı belirtildi.