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10 Ocak 2020, Cuma
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Barbekü ile stres attılar

Barbekü ile stres attılar

'de öncesi hazırlıklarını 'da sürdüren , basınla barbekü organizasyonunda bir araya geldi.

'de öncesi hazırlıklarını 'da sürdüren , basınla barbekü organizasyonunda bir araya geldi. Etkinliğe Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcular katıldı. Başkan Ağaoğlu, basın mensuplarının zor şartlarda çalıştığını iyi bildiğini belirterek, "Bir gün öncesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlamak istedik" ifadelerini kullandı. Futbolcular sunulan etlerden bol miktarda tüketirken, golf sahasının da keyfini çıkardılar.

  1. 10.1.2020
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